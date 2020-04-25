Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı

Koronavirüs, portakalı dalında sattırdıKORONAVİRÜSE karşı uzmanların bol C vitamini tüketilmesi tavsiyesi sonrasında vatandaşlar, başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

25.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:39
Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı
KORONAVİRÜSE karşı uzmanların bol C vitamini tüketilmesi tavsiyesi sonrasında vatandaşlar, başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. C vitamini deposu portakala artan talep ise üreticiye yaradı.
Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Finike ilçesinde narenciye üreticileri son günlerin en yoğun dönemini yaşıyor. Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderen firmalar, internetten de yoğun talep alırken, portakal bahçeleri hasadın son günlerini yaşıyor. Geçen yıl ilçe genelinde 180 bin ton portakalı satarken zorlandıklarını, kilosu 1,50 liraya ancak satabildiklerini anlatan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, koronavirüs sonrasında 250 bin ton portakalın kilosu 2 liradan satıldığını, virüsün narenciye üreticisine yaradığını söyledi. 40 bin dekar arazide üretim yaptıklarını anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle fiyatlar yükselişe geçti. Uzmanların C vitamini tüketilmesi yönündeki uyarıları çiftçiye yaradı. 4 yıl önce ürün elimizde kalmıştı. Geçen sene de zor sattık. Bu yıl rekoltemiz 250 bin tondu. Dalında kalır diye korkuyorduk. Bir anda talep arttı ve kilosu 2 liradan ürün bitti" dedi.
Portakal ve limon gibi narenciye ürünlerinin son zamanlarda fiyatlarıyla çiftçiyi memnun ettiğini anlatan üretici Muhammet Göçmen, doktorların tavsiyesine uyulması ve bol C vitamini tüketilmesi gerektiğini söyledi. ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Beyaz Saray doktoru, Trump’ın beyin yakan ’koronavirüs’ önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
22 hissedar, Gelibolu Adası’nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Haberler
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti Haberler
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi son korona rakamlarını değerlendirdi, güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi son korona rakamlarını değerlendirdi, güzel haberi verdi
Haberler››Güncel››ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:11: Muratpaşa'da dayanışma büyüyor - Haber 10:10: Sokaklar boş kaldı - Haber 10:10: Kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar - Haber 10:06: Marmara'da poyraz etkisini kaybetti - Haber 10:03: "Pandemi sonrası yeni bir dünya bizi bekliyor" - Haber 09:15: Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi - Haber 22:19: 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti - Magazin 21:01: Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber