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ANTALYA Koronavirüse karşı hangi meyve sebzeler öneriliyor

Koronavirüse karşı hangi meyve sebzeler öneriliyorAKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsten korunmak için C vitamini ve antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri önerdi.

30.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:49
Koronavirüse karşı hangi meyve sebzeler öneriliyor
AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsten korunmak için C vitamini ve antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri önerdi. Prof. Dr. Yalçın, portakal, limon, greyfurt, kivi, mandalina, kuşburnu, çilek, nar, böğürtlen, yeşil biber ve domatesi sıraladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun, kişilerin evde kalması olduğuna dikkat çeken AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini söyledi.
TURUNÇGİL, ÇİLEK, KİVİ
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs salgınından korunmak için en önemli önlem olarak portakal, greyfurt, limon, mandalina, kivi, çilek ve kuşburnu gibi gıdalar ciddi bir şekilde C vitamini içerdiği için korunmada çok ciddi önem taşıdığını açıkladı. Bu meyvelerin sık tüketilmesi önerisinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, bunlara ilaveten nar, böğürtlen gibi meyvelerin de antioksidan nedeniyle katkıları fazla olduğunu dile getirdi.
YEŞİL BİBER VE DOMATES
Bol bol yeşil sebze tüketimi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Yalçın, Özellikle yeşil biberde C vitamini zengindir. Yeşil biber başta olmak üzere domates ve diğer yeşil sebzelerin de çok güçlü özellikleri vardır. Bunları da sık tüketmenin ciddi katkısı var dedi.
YIKAYIP KURU SAKLAYIN
Burada en önemli hususlardan birinin de dışarıdan alınan meyve ve sebzeleri eve getirdikten sonra yıkanıp, temizlendikten sonra kuru bir şekilde buzdolabında uygun yere konulması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi
'Özellikle kişilerin evde kalmasının çok ciddi katkısı olacak, bu salgının önlemek için. Çünkü kalabalık yerlere gitmek ve hasta kişilerle temas bu hastalığın geçişindeki en önemli yer. Onun için lütfen evde kalın ve bu sağlıklı gıdaları sebze meyveleri de bol bol tüketmeye çalışın.
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ANTALYA Koronavirüse karşı hangi meyve sebzeler öneriliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevzat Yalçın, Güncel

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ANTALYA Koronavirüse karşı hangi meyve sebzeler öneriliyor
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