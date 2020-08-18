ANTALYA Koronavirüse rağmen pazarlarda meyve sebze elle seçiliyor

Koronavirüse rağmen pazarlarda meyve sebze elle seçiliyor

Antalya'da kurulan pazar yerine alışveriş için gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan kişilerin sebze ve meyveleri eliyle seçerek aldığı görüldü.

Koronavirüse karşı alınan önlemlerle giriş ve çıkışlarında önlemlerin alındığı pazar yerlerindeki denetimler aksamaya başladı. Yerleşik Rus vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde de hiçbir kontrol olmadığı görüldü. Alışveriş için pazara gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan bazı kişiler ile çoğu pazar esnafının da maske takmadığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yasaklanan meyve ve sebzenin elle seçilmemesi konusuna ise dikkat edilmediği gözlendi. Alışveriş yapan kişilerin çoğu alacaklarını eliyle seçerek aldı.

Bazı kişiler ise maske takmayan kişilerin aksine tüm önlemleri alarak pazar alışverişini yaptı. Alışveriş yapan Fatma Örgüner, Tedbirleri yetersiz buluyorum. Belki Antalya'da hava sıcak olduğu için takmıyorlardır. İnsanların tedbir alması bir şey değiştirmiyor, yetkililerin tedbirleri artırması gerekiyor. Pazar içerisinde sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske kullanılıyor ama alışverişlerde hiç sağlıklı bir durum yok dedi.