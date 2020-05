ANTALYA Koronavirüsle mücadele ekibinin malzemeleri böyle ayrıştırılıyor

Kaynak: DHA

Koronavirüsle mücadele ekibinin malzemeleri böyle ayrıştırılıyorAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tıbbi, tehlikeli ve evsel atıklar mevzuata uygun olarak kaynağından ayrıştırılırken, enfeksiyon riski azaltılıyor. Sağlık çalışanları, hastane koridorları ile hasta odalarına konulan turuncu, mavi ve siyah kovalara türüne uygun olarak atıkları atıyor.Koronavirüs döneminde tüm hastanelerde olduğu gibi AÜ Hastanesi'nde de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. 'Covid-19' pozitif hastaların kaldığı alana giren DHA ekibi, hastanedeki atık ayrıştırma sistemini görüntüledi. Sağlık çalışanları, hastaların odasına girmeden önce beyaz tulum, mavi ayakkabı koruyucu giyiyor. Koruyucu gözlük, iki kat eldiven ve maske takan sağlık çalışanları, hasta odalarına giriş yapıyor. Hastayla temas edildikten sonra odada bulunan turuncu kovanın içindeki kırmızı tıbbi atık poşetine eldeki beyaz eldiven çıkarılarak atılıyor. Odadan çıktıktan sonra ise koridorda bulunan kırmızı tıbbi atık kovalarının içine ilk olarak koruyucu eldivenler ardından da maskeler atılıyor. Gözlükler ise siyah kaplı kirli alan kutusuna bırakılıyor. Beyaz tulum da kırmızı kaplı kirli tulum ve box kutusuna bırakılıyor. Her aşamada ellerini dezenfekte eden sağlık çalışanları, olası bulaş riskine karşı önlem alıyor.Pozitif hasta servisinde oluşan atıkların tamamı, tıbbi atık olarak toplanıyor. Serviste çalışan temizlik görevlileri ise mavi tulumlarıyla odalardaki ve koridorlardaki tıbbi atıkları topluyor. Ardından temizlik görevlileri, katta bulunan geçici atık depolarındaki atık konteynerlerine hasta odalarından topladıkları tıbbi atıkları boşaltıyor.TIBBİ ATIKLAR, STERİLİZASYON TESİSİNE GÖTÜRÜLÜYORHastanede görevli tıbbi atık taşıma personeli ise maske, bone, siperlik ve eldiven gibi koruyucularla gerekli tebdirleri aldıktan sonra turuncu tıbbi atık taşıma konteynerini toplama alanına götürmek amacıyla atık için ayrılmış asansöre bindiriyor. Hastanedeki tüm tıbbi atıklar, merkezi depolama alanında toplandıktan sonra dolu olarak konteynerlerin ağırlık ölçümü yapılıyor. Hastanedeki tüm tıbbi atıkların tartımı yapılarak, Büyükşehir Belediyesi adına hizmet veren lisanslı firmaya teslim ediliyor. Lisanslı firma tarafından toplanan bu atıklar, sterilizasyon tesisine götürülüyor.'ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, hastanedeki tıbbi atıkların dikkatli toplanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Özel olarak ayrıştırılan tıbbi atıkların doğru toplanması halinde başka kişilerin enfekte riskinin azaldığını anlatan Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu:"Hastaların tedavisini izleme sırasında birçok sağlık çalışanı özel giysileri kullanmak durumunda. Diğer hastalara zarar vermemek için tıbbi atık olarak toplayıp imha edilmesine gidiliyor. Kendimizi hastalıktan izole etmek için kullandığımız bütün giysileri işimiz bittikten sonra özel tıbbi atık kovalarına atıyoruz. Bunlar da belediyenin belirlediği özel bir yerde imha ediliyor. Hastalığın daha sonra başka yerlerde bulaşmaması için çok önemli bir aşama, dikkat etmek gerekiyor. Koronavirüs döneminde özellikle pozitif hasta alanlarına girerken koruyucu giysileri sırasıyla giyiyoruz. Çıkarırken de yine belli bir sıra var. Çünkü enfekte olma riski her zaman var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Salgından önce de tıbbi atıkların diğer bireylere zarar vermemesi için yine bu uygulamaları yapıyorduk, ama koronavirüs alanında daha yoğun bir çalışma yürütüyoruz."KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ÖNLEMLER ARTTIAÜ Hastanesi Atık Yönetimi Birim Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Elif İlkem İnci , hastanenin tıbbi atık sistemi hakkında bilgi verdi. Tıbbi atık personelinin 3 vardiya çalışarak, hastane genelinde günde yaklaşık 2 ton tıbbi atık topladığını anlatan İnci, "Koronavirüs süresince tıbbi atığın bulaş riski göz önünde bulundurulduğunda önemi daha da artmıştır. Tıbbi atıkları, patolojik, enfekte ve kesici- delici tıbbi atıklar olmak üzere 3 kategoride değerlendirebiliriz. Koronavirüs sürecinde kişisel koruyucu ekipmanları ya da tek kullanımlık ürün kullanımının artmasıyla beraber sağlık kuruluşlarında olduğu gibi hastanemizde de tıbbi atık miktarı artmıştır. Bu atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı 'Covid-19' rehberi kapsamında ve tıbbi atıkların kontrol yönetmeliği gereğince değerlendirilerek bertaraf süreçleri işlenmektedir" dedi.'DOĞRU YÖNETİLMEZSE SALGIN YAYILABİLİR'Koronavirüs sürecinde olası ya da kesin vaka olan hasta odası ve koridorlarında tıbbi atık kovaları bulunduğunu belirten Elif İlkem İnci, sağlık çalışanlarının atık koruyucu ekipmanını tıbbi atık kovalarına bıraktığını anlattı. Temizlik görevlilerinin topladığı atıkların, hastanenin tıbbi atık taşıma personeli tarafından merkezi geçici atık depolama alanlarında biriktirildiğini söyleyen İnci, "Atıklarımız günlük olarak Büyükşehir Belediyesi'nin lisanslı tesisi tarafından hastanemizden alınıyor. Bu süreçte atık depolarının dezenfeksiyon işlemlerini mutlaka yapıyoruz. Koronavirüs nedeniyle bu dönemde ayrıştırmaya daha çok dikkat ediyoruz. Tıbbi atıklar başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında olan atıkların bulaş riski her zaman var. Bu süreçte kesin ve olası vaka durumlarını düşündüğümüzde, atıklar doğru yönetilmezse salgının yayılmasına sebep olabilir. O yüzden yönetim basamaklarında, kaynağında doğru ayrıştırarak, atıkların birbirine karıştırılmadan atık türlerine uygun atılmış olması gerekiyor. Toplama süreçlerinde ise personelin koruyucu kişisel ekipmanlarını mutlaka kullanmış olması gerekiyor. Ara dinlenme alanlarına geçmeden önce mutlaka kıyafetlerinin hijyenini sağlayarak, vücutlarına bulaştırmadan, enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya özen göstererek yenilemeli" diye konuştu.