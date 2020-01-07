Kepez
ilçesinde üreticilere destek vermek amacıyla açılan Antalya
Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Kepez Belediyesi tarafından Orman Park'ta açıldığı ilk hafta 485 kadın üreticiyle kapılarını açan pazar, üçüncü haftasında 600 kadın üreticiyle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Pazardaki üreticileri ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşlara tavuklu nohutlu pilav ikram etti.
Tütüncü, pazardaki yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Antalyalıları doğal ürünlerle buluşturduklarını belirten Tütüncü, köy pazarından kadın üreticilerin çok memnun kaldığını ifade etti.