ANTALYA Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdüANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü.

25.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:43

Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çobanın koyunlardan 2 tanesini traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürdüğü görüntülerde, sürüdeki diğer koyunlar da traktöre bağlı vaziyetteki koyunları takip etti.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, çobanın koyunlarını otlatmaya sürekli bu şekilde götürdüğünü belirtti.

ANTALYA Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

Kaynak: DHA

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