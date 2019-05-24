ANTALYA Kraliçe adayları yetenekleriyle yarıştı

Kraliçe adayları yetenekleriyle yarıştı Antalya
'nın Kemer
ilçesinde bu yıl 13'üncüsü yapılan Miss Aura International Güzellik Yarışması
'nın finalistleri 'En iyi spor takımı' olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takabilmek için Beldibi
Mahallesi'ndeki Rixos
Sungate Otel'de kampa giren 30 ülke güzeli, bu kez güzellikleriyle değil spor yaparak yarıştı. İlk olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki takıma ayırılan güzeller, kampta oldukları otelde bisiklete bindi. Daha sonra sörf tahtası üzerine durarak kürek çeken güzeller bir hayli yorulsa da etabı tamamladı.
Denizden çıkan 30 ülke güzeli bu kez kendilerini halı sahada futbol maçında buldu. Güzellerin müsabakasının hakemliğini 2018 yılının Miss Aura International Güzellik Yarışması birincisi Kamilla Khusainova yaptı. Çekişmeli geçen maçın kazananı olmazken, güzeller maç öncesi ve maç içerisinde yaptıkları sevinç gösterileriyle ilgi çekti. Kazananın olmadığı yarışmaların sonunda güzellere madalya verildi.
Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker
, Bugün spor aktiviteleriyle geçti. Denizde sörf, futbol aynı zamanda da havuz yarışmalarıyla bugünü tamamen spora ayırdık. Spor gençliğin olmazsa olmazı. Bunu bir nebze sevdirmek, gençlere alışkanlık haline getirmek için bugünkü aktiviteyi tamamen spora ayırdık. Kızlarımızın hepsine de birer madalya vereceğiz 'best spor team' olarak hepsi madalyalarıyla dönecek evlerine dedi.
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Kaynak: DHA