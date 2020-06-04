ANTALYA Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı

Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandıAntalya'nın Serik ilçesinde 8 keçi, ağaç kesme motoru ve balyoz hırsızlığına karışan 2 şüpheli jandarmanın takibi ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı.

04.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:05
Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 8 keçi, ağaç kesme motoru ve balyoz hırsızlığına karışan 2 şüpheli jandarmanın takibi ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Farklı tarihlerde, Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde O.B.'ye ait evden 3 keçi, Eskiyörük Mahallesi'nde R.A.'ya ait bağ evinden ağaç kesme motoru ve balyoz ile Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nden 5 keçi çalınması ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görgü tanıklarının beyanlarından şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını tespit eden jandarma, Muratpaşa ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık şüphelileri A.R.T. ve R.A. jandarma tarafından gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 33 uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.
Şüpheliler sorgularında çaldıkları hayvanları ve malzemeleri satarak uyuşturucu madde satın aldıklarının söyledi. Bunun üzerine yapılan araştırmada çalınan 8 keçiyle ağaç kesme motoru ve balyoz bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Hayvan sahipleri çalınan hayvanların geri gelmeyeceğini düşündüklerini, jandarmanın bu çalışması sonucunda suçluların yakalanması ve hayvanlarını geri aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, jandarmaya teşekkür etti. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin küçükbaş hayvanları çaldığı anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari araçla hayvanların yanına gelen şüphelilerin kucakladıkları keçileri, aracın bagajına koyup uzaklaştıkları anlar yer aldı. ANTALYA Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel, Haber

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