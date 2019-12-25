Antalya Kültür Sanat yeni yıla "Yapı Kredi Koleksiyonları'ndan Renkler" sergisiyle giriyor…

1944 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın zor günlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi'nin 75. Kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan sergi, bankanın kuruluşundan itibaren benimsediği "kültür ve sanat bankası" ilkesi doğrultusunda oluşturduğu koleksiyonlardan önemli bir seçkiyi Antalyalı sanatseverlerle buluşturacak.

Türk resim tarihinin başlangıcından günümüze kadarki serüvenini temsil eden çok sayıda eserin yanı sıra, yabancı ressamların Türkiye tarihine ilişkin eserlerini de içeren Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler sergisi, koleksiyonu peyzaj, natürmort, figüratif resim, soyut resim, güncel sanat gibi başlıklar altında izleyiciyle buluştururken çok özel iki seçkiye ayrıca yer veriyor:Hoca Ali Rıza'nın desenleri veErken Cumhuriyet yıllarının siyasal, toplumsal ve kültürel kodlarını birlikte gösteren Selahattin Giz fotoğraflarından örnekler.

Selahattin Giz Fotoğraf Koleksiyonu dışında 100'e yakın eserin yer aldığı sergi Türk resminin iyi bilinen öncü ustalarına,Ivan Ayvazovski'nin 1876 tarihli Yelkenli, Francesco Casanova'nın 1700'lerin ikinci yarısına tarihlenen Viyana Kuşatması, Osman Hamdi Bey'in 1887 tarihli Feraceli Kadınlar gibi önemli eserlerine, Yapı Kredi'nin 1954 yılında düzenlediği "İş ve İstihsal" konulu resim yarışmasında birinci olan Aliye Berger'in Güneş'in Doğuşu ile Nurullah Berk'in Halı Dokuyanlar adlı tablolarına, Gülsün Karamustafa, Mat Collshaw, Refik Anadol, Ferhat Özgür gibi güncel sanatın temsilcilerine yer vererek eşine az rastlanır bir seçkiyi Antalya ile buluşturuyor.

75. yıldönümü vesilesiyle geniş kapsamlı olarak ilk defa İstanbul dışında izleyiciyle buluşan sergi daha önce Bursa, Ankara ve İzmir'de izleyiciyle buluşmuş ve Ankara'da 15 bin, İzmir'de 21 bin izleyici sayısına ulaşmıştı.