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Antalya kum heykeller, kışın da ilgi odağı

Kum heykeller, kışın da ilgi odağıULUSLARARASI Antalya Kum Heykel Festivali, kış aylarında da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

15.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:25
Kum heykeller, kışın da ilgi odağı
ULUSLARARASI Kum Heykel Festivali, kış aylarında da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.
Dünya üzerindeki emsallerine göre yılın 12 ayı açık olma özelliği taşıyan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 150'nin üzerinde kumdan heykel sergileniyor. Nisan ayından itibaren yeni heykellerin yapımına başlanması planlanan festivalin direktörü Cem Karaca, yılların tecrübesiyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, "Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla başta turistler olmak üzere her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz. Kış aylarında festivale ilgi oldukça yüksek" dedi.
Ağır hava şartlarının yaşandığı günlerde bozulan veya yıpranan heykelleri restore ederek birkaç gün içinde sergiye hazır ettiklerini sözlerine ekmeyen Karaca, "12 ay açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara Sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz" diye konuştu.
Antalya kum heykeller, kışın da ilgi odağı

Cem Karaca, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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