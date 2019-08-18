Haberler» Güncel» Haber

ANTALYA Kumluca'da ev yangını

Kumluca'da ev yangınıAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

18.08.2019 12:29
ANTALYA Kumluca'da ev yangını
Kumluca'da ev yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kumluca'nın Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki Ahmet Polat'a ait evde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahibinin yaylada olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
ANTALYA Kumluca'da ev yangını

Bağlık mahallesi, Ahmet Polat, Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:31   DHA YURT BÜLTENİ - 8
13:31   Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti
13:31   Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
13:30   OVİT YAYLA FESTİLİ DEVAM EDİYOR
13:30   Seydişehirli yayla seracısı ilk hasadına başladı
13:30   Karapınar'da eski sporcular bir araya geldi
13:28   RİZE OVİT YAYLA FESTİLİ DEVAM EDİYOR