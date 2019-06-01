ANTALYA Kumluca'da Kadir Gecesi iftarı

Kaynak: DHA

Kumluca'da Kadir Gecesi iftarıAntalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kadir Gecesi iftarında 10 bin vatandaş oruç açtı.Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi iftarı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kadir Gecesi iftarına Kaymakam Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.Kadir Gecesi iftar yemeği öncesinde Kumluca Müftülüğüne bağlı imam hatipler tarafından ilahiler ve dualar okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kısa bir konuşma yaptı. Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen ve yemeği dağıtımını yapan belediye personelin teşekkür eden Başkan Köleoğlu, Bu birlikteliğimizi her zaman, daima sürdürmek için çalışacağız. 'Büyük ailem' derken işte masalarda oturan çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızdan oluşan bu manzaradan bahsediyorduk. Bu vesileyle hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum dedi.Daha sonra Kumluca Müftüsü tarafından iftar duası okundu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı.