Haberler» Güncel» Haber

ANTALYA Kumluca'da orman yangını -EK

Kumluca'da orman yangını (2)YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDAKumluca'nın Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi.

11.08.2019 18:05
ANTALYA Kumluca'da orman yangını -EK
Kumluca'da orman yangını (2)
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Kumluca'nın Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi. 7 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye ve 100 orman işçisi alevlere müdahale etti.
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici helikopterle havadan incelemelerde bulunurken, yangın söndürme ekiplerini yönlendirdi. Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, çalışmaları denetledi. Yangın bölgesinde 1 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede çıkabilecek ters bir rüzgarın alevlerin yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramasına neden olabileceği ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.
ANTALYA Kumluca'da orman yangını -EK

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:36   Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
18:36   Kurban Bayramı kutlanıyor
18:34   Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'a kurban eti yardımı
18:32   45 düzensiz göçmen yakalandı
18:30   Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
18:30   Balıkesir'de orman yangını
18:30   Rusya'dan Google'a uyarı