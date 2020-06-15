ANTALYA Kurban Bayramı için korona uyarıları

Kurban Bayramı için korona uyarılarıAntalya Kırmızı Et üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, bu yıl Kurban Bayramı'nı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gölgesinde karşılayacaklarını söyledi.

15.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:07
Kurban Bayramı için korona uyarıları
Antalya Kırmızı Et üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, bu yıl Kurban Bayramı'nı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gölgesinde karşılayacaklarını söyledi. Ayhan, kurbanlık piyasasında netleşmeye başlayan fiyatlar ve kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenlerin yanı sıra, virüse karşı alınması gereken önlemler noktasında uyarılarda bulundu.
İlhan Ayhan, Antalya'da artık gerek besihanelerde gerek hayvan üretim yerlerinde satışların yavaş yavaş hız kazanmaya başladığını söyledi. Her kurban bayramında, il dışından gelenlerle birlikte Antalya'da ortalama 7 bin hayvan satıldığını belirten İlhan Ayhan, bu yıl geçen yıla oranla fiyatlarda artış olduğuna dikkati çekti. Ayhan, "Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatları yüzde 20 ile 30 arasında artış gösteriyor" dedi.
RANDEVU SAATLERİNE UYALIM
İlhan Ayhan, öncelikle kurban kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban Bayramında da etkisini devam ettirmesi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili de uyarıda bulundu. Salgının etkisinin azalması durumunda önemli bir sıkıntı yaşanmayacağını, yine de kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yığılmalara meydan verilmemesi gerektiğini aktaran Ayhan, "Salgın etkisini devam ettirirse kesimlerin 3 güne yayılması gerekebilir. Zaten ilk gün kesilecek diye bir şart da yok. Bizler hayvanlarımızı satarken alıcılara kesim günü ve saatiyle ilgili bilgi veriyoruz. Bu saatlere uyulursa herhangi bir izdiham yaşanmaz ve virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz. Ama kurbanın kesiminden saatler önce vatandaşlarımız kurban kesim alanlarına yığılma yaparsa virüsün yayılma riskini artırırız. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyor ve öneriyorum" diye konuştu.
Ayhan, bayrama yakın gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Bilim Kurulu ve gerek Cumhurbaşkanlığı'nın sürecin seyri ve kurban kesimiyle ilgili gerekli açıklamayı yapacağını, hayvan üreticileri olarak bu kararlara saygılı olacaklarını sözlerine ekledi. ANTALYA Kurban Bayramı için korona uyarıları

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurban Bayramı, Antalya, Güncel, Haber

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