ANTALYA Kurban derisini THK’ya bağışlayana oyuncak hediyesi

Kurban derisini THK'ya bağışlayana oyuncak hediyesi

ANTALYA'da yaptığı ahşap oyuncaklarla çocukların hayal dünyasını süsleyen Haşim Süzme (74), kurban derisini Türk Hava Kurumu'na (THK) bağışlayan herkese ahşap boyama objeleri, uçurtma veya akıl oyunu hanoi kulesi hediye edecek.

Antalyalılar'ın 'Haşim Usta' olarak tanıdığı Bağ- Kur emeklisi 4 çocuk babası, 3'ü kız 4 torun dedesi Haşim Süzme, çocukluğundan bu yana oyuncaklarla ilgileniyor. Kalabalık bir ailede oyuncaklara hasret büyüyen Haşim Usta, küçüklüğünden beri yaptığı uçurtmalarla çevresinde tanındı.

Kastamonu'da ilkokuldayken öğretmeninin teşvikiyle okulun kırılan trampet bagetlerini onaran Süzme, daha sonra kırılan oyuncakları tamir etmeye başladı. Çocuğunun bu ilgisini gören babası, Haşim Süzme'yi İstanbul'da bir oyuncak yapımcısının yanına verdi. Burada iyice ustalaşan Haşim Süzme, bütün hayatını oyuncak ve çocuklara adadı. Daha sonra Antalya'ya yerleşen Süzme, burada kiraladığı iş yerlerinde oyuncak yapmaya devam etti. 74 yaşına basan Haşim Usta, farklı türde topaçlar, hanoi kulesi oyunu, çivili stad, ahşap kuklalar, Osmanlı cambazı, ses ağacı ve ahşaptan yapılan yüzlerce oyuncağı elleriyle yapıyor.

Kültür Bakanlığı tarafından geleneksel el sanatçısı unvanı verilen Haşim Süzme, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla ilkokullarda öğrencilere ahşap oyuncak eğitimi veriyor. Kurban Bayramı'nda, Türk Hava Kurumu (THK) ve Agora AVM ile birlikte ortak bir proje gerçekleştireceklerini söyleyen Haşim Süzme, "Her yıl farklı organizasyonlara imza atıyoruz. Bu yıl farklı bir proje için yola çıktık. Hem Türk Hava Kurumu'nu yeniden popüler hale getirmek, hem de çocuklarımızı sevindirmek istedik. Kurban derisini THK'na bağlayan ve elinde bağış makbuzu bulunan herkese ahşap boyama objeleri, uçurtma veya akıl oyunu hanoi kulesi hediye edeceğiz. Yaklaşık bin çocuğu sevindirmeyi hedefliyoruz" dedi.