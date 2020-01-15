Haberler » Güncel » Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Haber

Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (2)SOYGUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTIManavgat'ta 28 Aralık gecesi gerçekleşen kuyumcu soygununun ayrıntıları ortaya çıktı.

15.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:11
Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (2)
SOYGUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
'ta 28 gecesi gerçekleşen kuyumcu soygununun ayrıntıları ortaya çıktı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, soygun olayının ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Güvenlik kameralarında geriye doğru yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin kuyumcuyu soymak amacıyla daha önceden keşif yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin soygunu gerçekleştirmek için 27 Aralık gecesi çalışmaya başladıkları, işin bitmemesi üzerine ertesi gece yeniden çalışmaya devam ettikleri anlaşıldı. Binaya arka taraftaki pencerelerden girip çıktığı tespit edilen soyguncuların, ilk gün arka sokaklardan dolaşarak olay yerinden ayrıldığı, ikinci gün ise çaldıkları altınlarla birlikte yine aynı şekilde arka sokaklardan gittikleri belirlendi. Soyguncuların sabah saat 07.00 sıralarında Manavgat'tan 'ya gittiği tespit edildi.
Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

Manavgat, Antalya, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  AFSÜ Rektörü Okumuş'tan okul bahçesindeki yanık vakası açıklaması - Haber
16:36  Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2) - Haber
16:36  Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Haber
16:36  Karabük'ten kısa kısa - Haber
16:31  Memurlar bordro yaktı - Haber
15:50  ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu - Haber
15:40  Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Haber
15:17  Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Haber
13:51  25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor - Haber
13:50  Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı - Haber
15.01.2020 16:38:44