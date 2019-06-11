ANTALYA Letonya Büyükelçisinden Başkan Topaloğlu'na ziyaret

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Letonya Büyükelçisinden Başkan Topaloğlu'na ziyaretLetonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. İki ülke arasında ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette, Başkan Topaloğlu'na Başkanvekili Emin Gül ve Letonya'nın Antalya Fahri Konsolosu ve Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Aslı Bayar Ulukapı da eşlik etti.Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin vatandaşları bir araya geldikleri sürece dostlukların artacağını söyledi. Dostlukların artmasıyla birlikte iş hayatının da gelişeceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, Kemer'imizi tanıtmak için aracı olan meclis üyemiz Aslı Bayar Ulukapı'ya teşekkür ederim. Letonya'nın kuzeyinde Baltık Denizi kıyısında Jurmala isimli şehrin Kemeri adında bir ilçesi var. İlçemizle aynı ismi taşıyor. Bu iki ilçeyi de kardeş şehir yapmak için gerekli işlemleri başlatacağız. Bu sayede iki ülkenin vatandaşları birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak dedi.'RUSLAR BİZİM BİR PARÇAMIZ'Başkan Topaloğlu, ayrıca Rusya'da Türk Günleri etkinliği yapılacağını da hatırlatarak, şöyle konuştuBu organizasyona biz de katılacağız. Türk Günleri üç gün düzenleniyor ve yaklaşık 100 bin kişinin katılması düşünülüyor. Zaten bizim misafirlerimizin çoğunluğu Ruslar. Artık Ruslar bizim bir parçamız oldu. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi. Bu dostlukları pekiştirmek ve tanıtım atağını devam ettirmek için belediye olarak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Meclisimizde turizmci Aslı Hanımın olması bizim için avantaj. Kemer'e daha fazla turist getirebilmek için her türlü tanıtımı yapmaya ve elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.Büyükelçi Peteris Karlis Elferts de kendisini sıcak ve samimi şekilde misafir eden Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. Geçen sene Letonya'nın bağımsızlığının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen festivalde Antalya ve Kemer'e dünyanın 13 ülkesinden Letonyalı turistlerin geldiğini hatırlatan Elferts, Özellikle Kemer'e gelen Letonyalılar burayı çok beğendi ve güzel ilişkiler kurdu. Doğasına hayran kaldılar ve tekrar gelmek istediklerini söylediler. 2 hafta sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya'dan yaklaşık 42 işadamını Letonya'ya götüreceğiz. Bu sayede iki ülkedeki işadamları bir araya gelecek ve ekonomik ilişkiler güçlenecek. Amacımız bu yönde. Türk vatandaşlarını Letonya'ya davet ediyorum. Çünkü Letonya'nın kuzeyinde Baltık Denizi kıyısında Jurmala diye bir şehrin ilçesi var. İsmi Kemeri. Kemeri ile Kemer ilçesini de kardeş şehir projesini başlatmak istiyoruz diye konuştu.Ziyaretten sonra Büyükelçi Elferts, Başkan Topaloğlu'na Letonya'nın tarihini ve kültürünü anlatan iki kitap hediye etti.