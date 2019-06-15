ANTALYA Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladıAntalya
'nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı. Kaş Belediyesi
ve Kaş'ın kardeş şehri olan Yunanistan
'ın Meis Adası Belediyesi işbirliğinde düzenlenen festival üç gün sürecek.
Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla ilçe girişinden festival korteji düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Mehteran Takımı eşliğinde yapılan ve Cumhuriyet Meydanı
'na kadar süren festival kortejine Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş
, eski Kaş Belediye başkanları Halil Kocaer
, Abdullah Gültekin
, eski Kalkan Belediye Başkanı Ömer Saim Karakurt
, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Jandarma
Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar, Kaş'ta tatil yapan yerli ve yabancı turistler katıldı.
Yürüyüşün ardından festivalin açılışı yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kaş Merkez
ve Atatürk Ortaokulu folklor ekipleri, Antalya, Ege
ve Teke yörelerinden halk oyunları sundu. Kaş Eğitim Merkezi Başlama Grubu, Türkiye
'nin farklı yörelerinin halk türkülerini çaldı, söyledi. Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Klasik Müzik Grubu konser verdi. Ardından sanat ve doğal ürünler sergileri açıldı. Kaş Amfi Tiyatro'da TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Eren Ay konser verdi. Ay, söylediği türkülerle, izleyicileri coşturdu. Konserin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
'Tarla Kuşuydu Jüliet' adlı iki perdelik tiyatro oyununu sahneledi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 1997 yılında başlayan Uluslararası Likya- Kaş Festivali'miz ilk başlarda Kaş'ımızın tanıtımını, hem ülke içerisinde hem tüm dünyada tanıtımını, insanları kaynaştırmayı, bir araya getirmeyi hedefleyen düşünceyle başlamış. O günden bu güne gerçekten uzun bir süre geçmiş, 22 yıl gibi. Sadece Kaş'ı tanıtmadık. Biliyorsunuz burada Yunanistan'ın Meis Adası var. Uluslararası olmasının sebebi, Yunanistan'dan Kaş'a kadar 7.1 parkurumuz var. Buradan yüzme yarışlarını yapıyoruz. O vesileyle de uluslararası bir anlam kazanıyor dedi.
Kaymakam Ulaş Akhan, Bu festival Kaş'ın geleneği haline geldi. İnşallah uzun yıllar, yüz yıllar boyunca yaşayacak, devam ettirilecek. Bu festivaller sayesinde Kaş'ımızın kültürel değerlerini, tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini tüm dünyaya duyurma imkanına sahip olacağız. Aynı zamanda Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin vazgeçilmezi olan Meis Yüzme Yarışması ile de komşumuz Yunanistan'daki dostlarımızla bir araya gelmeyi, onlarla beraber bir etkinlik düzenleme, karşılıklı komşuluk ilişkilerimiz düzenleme fırsatını elde ediyoruz diye konuştu.