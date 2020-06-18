ANTALYA Lösemili Yağmur, nakil için enfeksiyonun geçmesini bekliyor

Lösemili Yağmur, nakil için enfeksiyonun geçmesini bekliyorAntalya'da, iki yıl önce lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında ise tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) aranan ilik, Almanya'da bulundu.

18.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:15
Lösemili Yağmur, nakil için enfeksiyonun geçmesini bekliyor
Antalya'da, iki yıl önce lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında ise tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) aranan ilik, Almanya'da bulundu. Yağmur, ilik nakli için vucüdunda oluşan enfeksiyonun geçmesini bekliyor.
Antalya'da iki yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, sol gözünü kaybetti. Bir süre sonra lösemi hastalığı yeniden ortaya çıkan Yanık için aranan ilik Almanya'da bulundu. Yüzde 99 uyumlu ilik, koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye getirilemedi. Türkiye'de 1 Haziran günü yeni normal hayata geçilmesiyle beraber Yağmur Damla Yanık'a, nakledilecek ilik, 5 Haziran'da Almanya'dan getirildi.
'YAĞMUR ENFEKSİYONUN GEÇMESİNİ BEKLİYOR'
İliğin ulaşmasının ardından hastanede çeşitli tetkikler yapılan Yağmur Damla Yanık'ta enfeksiyon bulgusuna rastlandı. Enfeksiyon tedavisi uzayan Yağmur Damla Yanık, tedavisinin ardından nakil olacak.
Hastanede odasında çektiği videoyla durumunu anlatan Yağmur Damla Yanık, enfeksiyon tedavisinin uzadığını anlattı. Yanık, "16-20 Haziran arasında ilik nakli olacaktım, ancak enfeksiyondan dolayı naklim uzadı. Enfeksiyonum geçer geçmez herkese güzel haberleri vereceğim. İyi haberleri sizinle paylaşacağım ve hepinizin duasında olmak istiyorum" dedi. ANTALYA Lösemili Yağmur, nakil için enfeksiyonun geçmesini bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Almanya, Güncel, Haber

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