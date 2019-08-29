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Antalya lüks tekne kayalıklara oturdu

Lüks tekne kayalıklara oturdu Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında lüks bir tekne kayalıklara oturdu.

29.08.2019 14:04
Lüks tekne kayalıklara oturdu Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında lüks bir tekne kayalıklara oturdu. Kazada hafif yaralanan 2 mürettebat hastanede ayakta tedavi edildi.
Olay, dün gece Kaş açıkları Başak Adası yakınlarındaki kayalık koyda meydana geldi. Kıbrıs'tan çıktığı öğrenilen 25 metre uzunluğundaki 'Aldenis' adlı Kıbrıs bayraklı lüks tekne, bilinmeyen nedenle kayalıklara oturdu. Kazada 3 kabinli, 6 kişilik teknenin ön bölümünde hasar meydana geldi. Kazada hafif yaralanan teknenin 4 mürettebatından 2'si Kaş Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.
2004 model olan teknenin 900 bin Euro değerinde olduğu, Kıbrıs'tan yola çıkarak Kaş veya Yunanistan'ın Meis Adası'na gittiği tahmin ediliyor. Teknede yolcu olmadığı öğrenildi.
Antalya lüks tekne kayalıklara oturdu

Antalya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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