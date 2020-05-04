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ANTALYA 'Makas' atan otomobil faciası 1 ölü, 1 yaralı

?Makas? atan otomobil faciası: 1 ölü, 1 yaralıANTALYA'da 'makas' atan otomobil önce seyir halindeki bir araca, sonra refüje, ardından elektrik direğine çarptı.

04.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:00
?Makas? atan otomobil faciası: 1 ölü, 1 yaralı
ANTALYA'da 'makas' atan otomobil önce seyir halindeki bir araca, sonra refüje, ardından elektrik direğine çarptı. Paramparça olan ve motoru dışarı çıkan otomobilin sürücüsü İsmail Alınmış yaşamını yitirdi, yanındaki Uğur Doğan yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 FC 516 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail Alınmış, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bu sırada kavşak sisteminde bulunan Mehmet K. yönetimindeki 06 EJ 646 plakalı otomobile sol taraftan çarptı.
Savrulan Alınmış'ın otomobili önce refüjdeki bariyerlere, ardından yaklaşık 40 metre ilerideki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobilin motoru ve LPG tankı araçtan fırladı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü İsmail Alınmış ile yanında bulunan Uğur Doğan'ı yarım saatlik çalışma sonunda sıkıştıkları yerden çıkardı. Araçtan yaralı halde çıkartılan Doğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı İsmail Alınmış ise kurtarılamadı.
İsmail Alınmış'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, diğer aracın sürücüsü Mehmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
Görgü tanıklarını iddiasına göre Alınmış'ın otomobilinin çok hızlı olduğu ve yanındaki araçlara 'makas' atarak ilerlediği öne sürüldü. ANTALYA ’Makas’ atan otomobil faciası 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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