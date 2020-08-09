ANTALYA Makedon Lupço, Antalya’da hayata tutundu

Makedon Lupço, Antalya'da hayata tutundu

MAKEDONYA'da çiftçi ailenin ikinci çocuğu olan, böbrek hastası Lupço Alaçovski (10), Antalya'da annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Türkçe'de isminin karşılığı 'sevgi' olan Lupço, sıcakkanlı tavırlarıyla doktorların ilgi odağı oldu. Sağlığına kavuştuğu için doktorlarına teşekkür eden Lupço, ülkesine döneceği günü bekliyor.

Makedonya'nın Berova keninde yaşayan çiftçi ailenin ikinci çocuğu Lupço Alaçovski, doğuştan alt üriner sistemdeki darlık nedeniyle böbreklerini kaybetti. Diyalize girme aşamasına gelen çocuk, ülkesinde tedaviye yanıt vermemeye başlayınca Makedonya Sağlık Fonu tarafından böbrek nakli yapılması için Antalya'ya yönlendirildi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş tarafından gerçekleştirilen ameliyatla annesi Rosana Alaçovski'den (33) alınan böbreğin nakledildiği Lupço, hayata yeniden tutundu. Kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür eden küçük çocuk ve böbreğiyle oğluna yaşam veren anne, ilk kez geldikleri Türkiye'den mutlu ayrılmaya hazırlanıyor.

'İLK KEZ PASAPORT ÇIKARDIK, ÜLKEMİZ DIŞINA ÇIKTIK'

Oğlunun yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Rosana Alaçovski, böbrek nakli için Makedonya Sağlık Fonu tarafından Antalya'ya yönlendirildiklerinde hiç tanımadıkları ülkeye gidecekleri için ilk başta biraz tedirgin olduklarını anlattı. Nakil için geldikleri hastanede gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Alaçovski, "İlk kez pasaport çıkarmıştık ve ilk kez ülkemizden başka bir ülkeye gidiyorduk. Biraz korkuyorduk, tedirgindik. Burada doktorların ilgisinden sonra çok rahatladık. Türkiye artık bizim için farklı bir ülke oldu" dedi.

Annesinin böbreğiyle yeniden yaşama tutunan küçük Lupço ise kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederken, nakilden sonra çok güçlü hissettiğini söyledi.

"BİZ ONA 'SEVGİ' DİYORUZ"

Hastanenin Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, yaklaşık 1 ay önce annesinden alınan böbrekle yaşama dönen küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Yavuz, "Lupço annesiyle birlikte bize başvurduğunda böbrek yetmezliği mevcuttu. Diyaliz aşamasına gelmiş. Böbrek yetmezliğinin nedeni ise alt üriner sistemde doğuştan darlık vardı. Bu da böbreklerini bozmuştu. Gerekli tetkik ve tahlilleri yapıldı. Gayet başarılı olarak annesinden böbrek nakli yaptık. Her şey güzel gidiyor. Bundan sonra Lupço'ya uzun ömür ve sağlıklı nice yaşlar diliyoruz" diye konuştu.

Lupço'nun adının anlamının çok güzel olduğunu da aktaran Prof. Dr. Yavuz, "Lupço 'sevgi' demekmiş. Çok güzel bu. Biz de hastanede küçük çocuğa isminin Türkçesi olan 'Sevgi' diyoruz. Kendisine sağlıklı ömür diliyoruz" dedi.