ANTALYA Manavgat Barış Suyu Festivali başladı

Manavgat
Barış Suyu Festivali başladı Antalya
'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 23'üncü Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali başladı.
Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali'nin açılışı yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sivil toplum kuruluşları başkanları ve diğer yetkililerle vatandaşların katıldığı açılışta, 5 bin balon uçuruldu. Açılışa katılanlar festival köyündeki stantları gezdi. Manavgat Belediyesi Bandosu'nun konser verdiği açılışta, çeşitli gösteriler de yapıldı.
SOKAK KÖPEĞİ RAHATINI BOZMADI
Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Can Gox tarafından konser verildi. Konser sırasında alana gelen sokak köpeği yüksek müzik ve gelen insanlara rağmen dakikalarca uyudu. Zaman zaman başını kaldırarak etrafında ne olup bittiğine bakan köpek uyumaya devam etti. Konseri izlemeye gelen vatandaşların kendisini sevmeye çalışmasından rahatsız olan sokak köpeği bir süre sonra konser alanından ayrıldı.
USTALARIN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ
Yaklaşık 1 saatten fazla sahnede kalan Can Gox, konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Söylediği birbirinden güzel ve hareketli parçalarla kendisini izlemeye gelenleri coşturan Can Gox, Cem Karaca, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların da eserlerini seslendirdi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu, Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali'nin barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştireceğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, Tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz festivalimize davet ediyorum dedi.
YILDIZLAR SAHNE ALACAK
Festival kapsamında 26 Temmuz Cuma günü Cem Belevi ve Aleyna Tilki, 27 Temmuz Cumartesi günü Gökçe ve Edis, 28 Temmuz Pazar günü ise Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak.