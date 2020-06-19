ANTALYA MANAVGAT Büyükşehir işçilerinin servis talebi

Büyükşehir işçilerinin servis talebiANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, caddelerin Manavgat Belediyesi'ne devredilmesiyle Antalya'ya gidip gelmeye başlayan işçileri, kaldırılan servislerinin yeniden konulmasını istiyor.

19.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:50
Büyükşehir işçilerinin servis talebi
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, caddelerin Manavgat Belediyesi'ne devredilmesiyle Antalya'ya gidip gelmeye başlayan işçileri, kaldırılan servislerinin yeniden konulmasını istiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçen yıl aldığı kararla, Manavgat'ta sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarları, Manavgat Belediyesi'ne devretti. Kararla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi adına çalışan işçiler, Antalya'da çalışmaya başladı. İşçiler servisle Antalya'daki çalışma yerlerine bu şekilde gidip gelmeye başladı.
Önceki gün çalışanlara yapılan tebligatla, servislerin kaldırıldığı ve işçilerin Antalya'daki işyerine kendi imkanları ile gidip gelmeleri gerektiği belirtildi. Antalya'ya gidip gelmenin sorun olmadığını, çalışmaktan kesinlikle şikayet etmediklerini vurgulayan aralarında kadınların da bulunduğu personel, ücretsiz servis olanağının devam etmesini istediklerini kaydetti.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi ofisinde toplanan işçiler, aldıkları maaşın belli olduğunu, bu şekilde olursa maaşlarının büyük kısmının yola gideceğini söyledi. İşçiler adına konuşan Süleyman Sözen, yıllardır Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat Hizmet Biriminde çalıştıklarını belirterek, 5 aydır Antalya'ya servisle gidip geldiklerini anlattı. Önceki gün kendilerine bir tebligat geldiğini ve servis haklarının kaldırılarak kendi imkanlarıyla işe gidip gelmelerinin istendiğini belirten Sözen, şöyle konuştu: "Bizler işçiyiz durumumuz belli. Aldığımız maaş belli. Biz Manavgatlıyız. Manavgat'ta çalışmak istiyoruz. Burada çalışmadık diyelim, Antalya'ya gitmek de sorun değil. 5 aydır gidip geliyoruz zaten. Kimseye de ağız açmadık. Madem Manavgat'ta çalışamıyoruz, tek isteğimiz servis. Bize tekrar servisimiz ayarlansın, Antalya'da yine alnımızın teriyle çalışalım. Hakkını verelim işimizi yapalım. Biz el değiliz, yabancı değiliz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Biz kendi imkanımızla Antalya'ya gidip gelirsek elimize kalacak para 1000- 1500 lira. Bu parayla nasıl geçineceğiz. Kim bu parayla geçinebilir. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Ricamız bize bir servis ayarlansın. Biz yetkilerin kapısını çalıp rahatsız etmek istemedik. Kendi halimizde derdimizi anlatıp yardım talep etmek istedik. Sesimiz duyulsun istiyoruz." ANTALYA MANAVGAT Büyükşehir işçilerinin servis talebi

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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