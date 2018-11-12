Antalya Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü'nden Hırsızlık

Antalya
'da Manavgat
Milli Emlak Müdürlüğü'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çekmeceler ve dolaplarla özel evrakların bulunduğu kasayı açtı. Çalınan para veya evrak olup olmadığı, başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla tespit edilecek.
Manavgat'ta geçen ay yeni binasına taşınan Milli Emlak Müdürlüğü'ne kimliği belirsiz kişiler, arka taraftan girerek özel evrakların bulunduğu kasayı açtı. Olay bu sabah mesaiye gelen memurlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine Milli Emlak Müdürlüğü'ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan ilk incelemede kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binanın arka tarafından girdiği, dolapları ve çekmeceleri karıştırdığı, özel yazışmaların bulunduğu kasayı açtıkları belirtildi. Binaya ne zaman girildiği ve çalınan para veya evrak olup olmadığı, başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla tespit edilecek.
MEMURLAR DIŞARIDA BEKLEDİ
Antalya Caddesi'ndeki yeni yerine geçen ay Mal Müdürlüğü ile birlikte taşınan Milli Emlak Müdürlüğünün bulunduğu binada güvenlik kamerası ve alarm sisteminin bulunmadığı belirtildi. Sabah
mesaiye gelen Milli Emlak Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü'nde çalışanlar, polis ekiplerinin çalışmalarını bitirmesini bina dışında bekledi.
Antalya,Manavgat
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:37