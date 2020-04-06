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ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası

Manavgat'ta askıda ekmek kampanyasıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir ekmek fırını koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı.

06.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:13

Manavgat 'ta askıda ekmek kampanyası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir ekmek fırını koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı.

Türkiye 'nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 529 otelde 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ta koronavirüsü salgını nedeniyle sezon açılışı ertelendi. Halihazırda otellerin tamamının kapalı olduğu ilçede sezonun açılışını bekleyen turizm çalışanları ekonomik krizle mücadele etmeye çalışıyor. Hükümetin açıkladığı tedbirlerin yanı sıra işletmeler de kendi imkanlarına göre işsiz kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Manavgat Halk Ekmek Fabrikası, 5 gün önce, askıda ekmek kampanyasıyla ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kapının önünde bir dolap yerleştirip, içine ekmek bırakarak, üzerine de 'İhtiyaç sahipleri ekmek alabilir, ihtiyaç sahipleri için ekmek bırakılabilir' notu astı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören kampanya kapsamında, dolaptan parası olmayanlar ücretsiz şekilde ekmeğini alırken, yardım etmek isteyenler de içeriden ekmek alıp dolaba bırakıyor.

İşletmenin sorumlu müdürü ve aynı zamanda gıda mühendisi olan Mehmet Emin Baydemir, tüm dünyada etkili olan pandemik bir hastalığın Türkiye'de de insanların evlerine kapanmasına yol açtığını vurgulayarak, Gündelik çalışan veya asgari ücretle çalışanların alım gücü düştü. İnsanlar çalışamıyor. Bundan dolayı ceplerinde ekmek alacak paraları yok veya çok az paraları var. Biz de işletme olarak bu şekilde bir kampanya yapmaya karar verdik. İhtiyaç sahipleri, ihtiyaçları miktarınca, kaç tane lazımsa buradan ekmek alabiliyor dedi.

Yaptıkları askıda ekmek kampanyasını gören hayırsever vatandaşların da yardım etmeye başladığını belirten Baydemir, Yardım etmek isteyenler de içeriden ekmek alıp, dolaba bırakarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Salgın nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara yardımcı olmak isteyenler, 'bizim de katkımız bulunsun' diyerek yardımcı oluyor. İster emekleri içeriden kendileri alıp dolaba koyuyor, isterse içeri parasını veriyorlar bizim arkadaşlarımız koyuyor diye konuştu.

Bu salgının kısa bir süre sonra geçeceğine inandığını söyleyen Baydemir, Türk milletinin yardımsever bir toplum olduğunu, askıda ekmek dolabını koyduklarından bu yana sürekli olarak dolu durduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA-Manavgat’ta askıda ekmek kampanyası

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Türkiye, Güncel

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ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası
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