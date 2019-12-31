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Antalya manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara neden oldu

Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara neden olduAntalya'nın Manavgat ilçesinde hortum bir fabrikanın çatısını uçurdu, başka bir noktada çıkan hortum ise bir çarşıdaki iş yerlerine zarar verdi.

31.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:23
'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara neden oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum bir fabrikanın çatısını uçurdu, başka bir noktada çıkan hortum ise bir çarşıdaki iş yerlerine zarar verdi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ancak bazı iş yerleri ve seralarda zarar olduğunu söyledi.
Manavgat'ta dün gece şiddetli fırtına ve yağmur sonrası aynı anda birkaç hortum oluştu. Hortumlar sebebiyle ilçenin Ulualan mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Kızılağaç turizm merkezinde bulunan bir çarşıyı vuran hortumda ise çatılar uçtu, ağaçlar söküldü ve iş yerlerinin kepenkleri yerinden çıktı. Hortum sebebiyle Hacıobası mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde de zarar meydana geldi.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, Bir fabrikanın çatısı uçtuğu için hasar olduğu bilgisi geldi. Bazı seralarda hasar oluştuğu bilgisi geldi. Şu anda hasar meydana gelen yerlerde inceleme yapıyoruz. Allaha şükür ki herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici dedi.
HORTUM ANI KAMERADA
Diğer yandan hortumlardan biri akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen hortumun önüne kattığı birçok malzemeyi savurduğu anlar yer aldı.
Antalya manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara neden oldu

Mustafa Yiğit, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


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