ANTALYA Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadı

Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perşembe kapalı pazaryerinde kılınan cuma namazı öncesinde imam cemaate sosyal mesafe uyarısı yaptı.

29.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:17
Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perşembe kapalı pazaryerinde kılınan cuma namazı öncesinde imam cemaate sosyal mesafe uyarısı yaptı. Cuma namazı için gelen vatandaşlar pazar yerine sığmayıp yola taştı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce camiler ibadete kapatıldı. Ülke genelinde normalleşme sürecinde, cami bahçeleri, okul bahçeleri ve müsait olan alanlarda cemaatle cuma namazı kılınması kararı alındı. Manavgat ilçesinde de cuma namazı, kapalı pazaryerleri, okul ve cami bahçelerinde eda edildi. Manavgat'ın en büyük kapalı pazar yerlerinden perşembe kapalı pazarı da 750 kişilik cemaat için cuma namazına hazırlandı. Cuma namazı kılmak için gelen vatandaşlara Kızılay tarafından maske ve el dezenfektanı, Manavgat Belediyesi tarafından su dağıtıldı.
Pazar yerinde Manavgat Belediyesi tarafından sosyal mesafeye uygun bir şekilde yapılan işaretlemeler sayesinde vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek oturdu. Cuma namazından önce imam, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.
Pazar yerinde 750 kişilik olarak hazırlanan namaz kılma yeri yetmeyince vatandaşlar caddeye taştı. Caddede cuma namazını kılan vatandaşların da sosyal mesafeyi korudukları görüldü. Cuma namazından önce imam okuduğu hutbede, bütün cuma gününün Müslümanlar için bayram günü olduğunu hatırlatarak, Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da bugün aziz milletimize açılıyor, açıldı. İstanbul'un fethinin coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bizleri saf saf huzuruna kabul eden, dizen, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun dedi. İmam hutbede, ayrıca salgın hastalıktan korunmak için sosyal mesafenin önemine işaret ederek, namaz bitiminde de bu mesafenin korunmasını istedi.
Diğer taraftan Manavgat'ta çeşitli camilerde ve namaz kılınan yerlerde cuma namazından önce Kızılay Manavgat Şube Başkanlığı tarafından 2 bin maske ve koruyucu el dezenfektanı dağıtıldı. ANTALYA Manavgat’ta cemaat, pazar yerine sığmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haberler››Güncel››ANTALYA Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş toprağa verildi - Haber 17:15: Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı - Haber 17:15: Tarım alanlarında çekirge mücadelesi - Haber 17:15: Karacabey'de metruk binaların arazileri otoparka dönüştürülüyor - Haber 17:13: Marmaris'teki restoran ve kafelerde açılış hazırlığı - Haber 16:57: Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı - Haber 12:25: Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı - Haberler 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi