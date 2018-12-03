Antalya Manavgat'ta Engelliler Günü Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:47



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:47

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen bir programla kutlandı.Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Engelliler Günü etkinliğine Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Müftü Mustafa Atilla, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'le davetliler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve engelli işaret dili korusunun okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Doktor Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu Müdürü Ali Hakan Öz, Türkiye'de her 8 kişiden birinin engelli olduğuna ve engellilerin birçok sorunu olduğuna dikkati çekti. Ali Hakan Öz, Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Birçok yerde duyduğumuz gibi 'asıl engel yüreklerde ve beyinlerde' de değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu kabul görmüştür dedi.Engelli bireylerin fiziksel olarak hareket kabiliyetinin kısıtlandığını söyleyen Öz, sözlerini şöyle sürdürdüÖzel insanlar bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorlarsa, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorlarsa, toplu taşıma araçları uygun olmadığı için kullanamıyorlarsa, araçları için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa ve ne yapacaklarını bilemez duruma düşüyorlarsa, işe girmek istediğinizde reddedilip, insanların 'sen bunu yapamazsın' cümlelerine maruz kalıyorlarsa, asıl engel burada demektir. Asıl engel hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve 'sen bunu yapamazsın' şeklinde ortaya çıkan önyargılardır. Özel insanların bu talepleri, sağlanması istenilen ayrıcalık ya da lütuflar da değildir. Bunlar, özel insanların herkesle birlikte eşit ve adil bir ortamda yaşayabilmeleri için gerekli düzenlemelerdir ve hem ulusal hem de uluslararası yasalarda var olan haklarıdır.Etkinlikte engelli öğrencilerden oluşan mehter takımı konser verdi. Manavgat'ta bulunan çeşitli okullardan eğitim gören engelli öğrencilerin hazırladığı skeç ve halk oyunları gösterileri de sunuldu.