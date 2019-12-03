Haberler » Güncel » Antalya manavgat'ta engelliler günü kutlandı - Haber

Antalya manavgat'ta engelliler günü kutlandı

Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

03.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:24
'ta Engelliler Günü kutlandı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.
Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir eğitim ve mesleki eğitim okulu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, dünyada 1 milyar, Türkiye'de 8 milyon, Manavgat'ta da 23- 25 bin civarında engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Kaymakam Yiğit, Bu bizim gerçeğimiz ve bu gerçekle yaşamak zorundayız. Onları ne kadar topluma kazandırabilirsek, medeniyet ölçümüzün de derecesi ortaya çıkar. Biz medeni bir toplum oluşturma peşindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine çıkmak için uğraşan bir milletiz ve bunun bir tanesi de engellileri topluma kazandırmaktan geçiyor. Onları gizlemek, saklamak değil, onları herkese göstermek ve toplumun içerisinde çalışma hayatında yer almalarını sağlamaktan geçiyor dedi.
Engellilerin problemlerini aşma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Yiğit, Şunu söylemek lazım, insanlara mikrofonu veya kamerayı tuttuğunuzda, çok duyarlı bir şekilde, 'Bu araçları kaldırımlara koymamak lazım, engelliler geçecek buralardan' diye konuşuyor. Ama kendisi muhtemelen aracını kaldırıma, engellilerin geçeceği bir alana park edebiliyor. Maalesef böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz diye konuştu.
Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi'nin görev alanı içinde olan Serik, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde yaşayan engelli vatandaşlar için yılda 35 milyon liraya yakın aylık ödemesi yapıldığını da söyledi.
Özel eğitim ve mesleki eğitim okulunun Müdürü Ali Hakan Öz de Bir arada yaşayıp, birbirimize sarılamıyor, birbirimizi yok sayıyorsak, böyle yaşamanın ne anlamı var. Üstelik, hiçbir şey böyle kesin değilken neden birbirimizle dayanışma içinde olmuyoruz. Onlara farklı bakmaktan vazgeçemiyoruz dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Son bölümde öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan Cumhuriyet dansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Antalya manavgat'ta engelliler günü kutlandı

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Yiğit, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:57 Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi - Haber
14:54 Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir" - Haber
14:53 Körfez'de 'engelsiz' şölen - Haber
14:52 30 yıldır evine su taşıyor - Haber
14:52 Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:07:11