14.06.2019 13:08
Haberler»Güncel » Haber

ANTALYA Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyorAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son günü kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son günü kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen hafta Çarşamba günü başlayan 3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde kamp alanından ormanın içine doğru giderek kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, kayıp gencin elbiseleri baraj gölüne inen patika yolda bulundu.
Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarına dün yağmur nedeniyle ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara Akseki Jandarma Komando Taburu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler katıldı. Çalışmalar baraj gölünde ve çevresinde yoğunlaştırıldı.ANTALYA Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
Kaynak: DHA
Müzik Festivali, Antalya, Selim, Manavgat, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:44 Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
14:44 Çankırı'da "ikiz" öğrencilerin karne sevinci
14:44 SPOR Türkiye 1'inciliğine kulaç attılar
14:44 ANTALYA Yaralı martı tedavi edildi
14:44 KONYA Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı
14:44 ESKİŞEHİR Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandı
14:44 KAHRAMANMARAŞ Karne töreninde konuşacaklarını unutan Elif, gözyaşlarına boğuldu
14:43 Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Gediz için meclise araştırma önerge verdi
14:43 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
14:43 Yahşihan'da su abonelerine denetim
14:43 - Şangay İşbirliği Örgütü (sco) Liderler Zirvesi Başladı
14:43 "OPEC anlaşması uzarsa petrol 55-65 dolarda sabitlenir"
14:43 Real Madrid, Takefusa Kubo'yu transfer etti
14:42 Seçer: "Büyükşehir olarak hal esnafına ve üreticilere gerekli desteği vereceğiz"