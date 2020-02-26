Haberler » Güncel » Antalya manavgat'ta kaza: 1 yaralı - Haber

Antalya manavgat'ta kaza: 1 yaralı

Manavgat'ta kaza: 1 yaralıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Harun Tur (46) yaralandı.

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:25
'ta kaza: 1 yaralı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Harun Tur (46) yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mahallesi turizm yolunda meydana geldi. Harun Tur'un kullandığı 07 L 7160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan elektrik aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin yıkıldığı kazada otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Harun Tur, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada yıkılan aydınlatma direği vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Antalya manavgat'ta kaza: 1 yaralı

Manavgat, Kumköy, Ilıca, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:45:55