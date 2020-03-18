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ANTALYA Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangınıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı.

18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:10
Manavgat 'ta orman yangını
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı.
Manavgat'a bağlı Selimli Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 personel ve 10 araçla müdahale edildi. Bölgede rüzgar da etkisini gösterirken, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. ANTALYA Manavgat'ta orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler : Manavgat, Güncel

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