ANTALYA Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını (2) YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi, 15 arazözle müdahale edildi.

04.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:44
Manavgat'ta orman yangını (2) YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi, 15 arazözle müdahale edildi. Yangının iç kısımlarına ise 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde incelediği orman yangını 1.5 saatlik çalışma sonucu büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. ANTALYA Manavgat’ta orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Taşağıl, Antalya, Güncel, Haber
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