Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonuANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeğiyle 168 tabanca mermisi ele geçirildi.

02.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:29
Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeğiyle 168 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukapı Mahallesi'nde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden B.A.'nın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. B.A.'nın evine dün düzenlenen operasyon sırasında gerçekleştirilen aramada 2 tabanca, 9 mm 168 tabanca mermisi, çeşitli çaplarda 2'si otomatik olmak üzere 4 otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan B.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. ANTALYA Manavgat’ta silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Manavgat, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son Dakika: Türkiye’de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336’ya yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››ANTALYA Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 20:00: Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası - Haber 19:52: Bozova'da, husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 6 yaralı - Haber 19:52: Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti - Haber 19:50: Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarına Samsun'a özgü "kaymaklı atom" ikramı - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi - Haber 18:46: Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı - Ekonomi 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor