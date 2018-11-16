Antalya Manavgat'ta Suriyelilerin 'Veresiye Alışveriş' Kavgası

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Suriyeli vatandaşlar arasında veresiye alışveriş yüzünden çıkan kavgada, marketin camları kırıldı, bir kadın baygınlık geçirdi.
Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan Suriyeli bir kadın, kendi vatandaşları tarafından işletilen marketten veresiye alışveriş yapmak istedi. Market sahibi, kadın müşteriye, eski borçlarını hatırlatarak alışveriş yapmasına izin vermedi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan market sahibi, yine ismi açıklanmayan kadının eline vurarak, aldığı ürünleri bırakmasını söyledi. Bunun üzerine kadının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ile market sahibi arasında kavga çıktı. Market sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada, taraflar birbirine sopa, demir çubuk ve yol kenarındaki dubalarla birbirine saldırdı.
Marketin camlarının kırıldığı kavga, bir kadın baygınlık geçirdi.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kadının yakınları kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Market sahibi ve yakınları karşı taraftan şikayetçi oldu.
Antalya,Manavgat