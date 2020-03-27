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ANTALYA Manavgat'ta yakalanan suç makinesi tutuklandı

Manavgat'ta yakalanan suç makinesi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan Mikail Ü., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

27.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:35
Manavgat 'ta yakalanan suç makinesi tutuklandı
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan Mikail Ü., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen 'Maraşlı Mikail' lakabıyla tanınan Mikail Ü.'nün ilçede olduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Mikail Ü.'nün Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, 3 gün süren fiziki takip sonucunda şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Mikail Ü., gözaltına alındı. Mikail Ü.'nün, çeşitli mahkemeler tarafından 21 suçtan arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mikail Ü., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. ANTALYA Manavgat’ta yakalanan suç makinesi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

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ANTALYA Manavgat'ta yakalanan suç makinesi tutuklandı

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