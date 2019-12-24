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Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklamaAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:41
'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manavgat'ta haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'yı cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Kaçakçılık ve organize suçlar savcısı tarafından sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece yarısına kadar hakime ifade veren şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A. 'haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' suçlarından tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Jandarma, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


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