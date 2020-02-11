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Antalya manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı

Manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptıANTALYA'da, manyetik kartlar ile kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan H.B. (20), yakalandı.

11.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:06
Manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı
ANTALYA'da, manyetik kartlar ile kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan H.B. (20), yakalandı.
ve ilçelerinde yaşayan T.Y. ve E.E.'ye ait evlere 7 Şubat günü, kapılarını manyetik kartla açıp giren bir kadın, toplam 7 bin dolar alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan kadının peşine düşen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.B. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan H.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kadın şüphelinin arandığı belirtildi.
Antalya manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı

Döşemealtı, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


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