Antalya Mardan Palace, Titanic Hotels'e Kiralandı

Antalya
'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic
Hotels grubuna kiraladı.
Antalya'nın Aksu
ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov
tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels grubu arasında bir süredir devam eden görüşmeler geçen hafta itibarıyla sonuçlandı. Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün
, Mardan Palace Hotel'i Halkbank'tan geçen hafta itibarıyla 10 yıllığına kiraladıklarını ve imzaların atıldığını söyledi. Aygün, otelde 'resort' olarak ne eksik varsa onların tamamlanacağını, Mardan Palace Hotel'i en güzel zamanda mevcut otelleriyle aynı şekilde ve hatta daha iyi hizmet verecek hale getireceklerini, Nisan ayında da hizmete açacaklarını söyledi.
Mardan Palace Hotel'in geçmiş dönem işçiler de dahil alacaklarıyla ilgileri olmadığını da belirten Mehmet Aygün, Alacaklı olanlar kimden alacakları varsa onlara müracaat etmeleri gerekiyor, bizimle alakası yok. Haciz yoluyla Halk Bankası
almış ve biz de Halk Bankası'ndan kiraladık. Alacaklıların bizimle hiç alakası yok. Evin kirasını ödemediniz, yeni kiracı mı ödemesi gerekiyor. Biz grup olarak böyle bir tesisin kapalı kalmasından üzüldüğümüz için en kısa sürede hayata geçirmek için kiraladık dedi. Aygün, Nisan ayında açılacak otel için 10 milyon euro'nun üzerinde yatırım planladıklarını da söyledi.
180 BİN METREKARE ALANA KURULU
Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye
'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul
'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.
OTEL ÇALIŞANLARINDAN EYLEM
Mardan Palace Hotel'in alacaklı işçileri, bugün otel önünde eylem yaptı. Otel önünde gerçekleşen eyleme, 50'nin üzerinde Mardan Palace Hotel dönemindeki çalışan katıldı. Mardan Palace Hotel'in önceki döneminde çalışan yaklaşık 400 işçinin, 16 milyon TL tutarında alacağı bulunduğu belirtildi. Eyleme katılan işçiler 'Patron kaçtı', 'hakkımızı alacağız', 'çocukların haklarını çaldılar', 'esnafların emeği ne olacak', 'devletten yardım bekliyoruz' yazılı dövizler açtı.
İşçiler adına açıklamada bulunan avukat Erhan Baban, alacaklı işçilerin yaklaşık 10 yıl emek verdiğini, bir yıl önce tesisin iflasını açıkladığını ve tüm çalışanları işten çıkartarak, 6 aylık maaşlar, kıdem tazminatları, yıllık izinler ve fazla mesai ücretlerinin hiçbirini alamadıklarını kaydetti.
Personelin gösterdiği emeğin karşılığını alamadığını, bu mağduriyetten dolayı birçok işçinin icralık olduğunu, boşandığını, evine ekmek, çocuğuna mama alamadığını anlatan Erhan Baban, Bu tesiste birçok devlet adamına, birçok sanatçıya birçok işadamına hizmet ettik fakat sonu maalesef hüsran. Hiç kimsenin alın terini ödemeden sayın Telman İsmailov ülkeden kaçtı. Buna istinaden devletin birçok kurumuna, siyasetçiye ulaşmaya çalıştık, mektuplar yazdık, mailler attık fakat hiçbirinden yanıt alamadık. Hiç kimse çalışan, emek harcayan işçinin yanında durmadı dedi.
Otele Halk Bankası'nın krediye karşılık el koyduğunu ve en son Titanic grubunun oteli aldığını öğrendiklerini belirten Baban, Halk Bankası Telman İsmailov ve Titanic grup kendi arasında anlaşıp tesisi kiraya verdiler. Fakat bu kapsamda hiçbir taraf işçilerin gasp edilmiş haklarından bahsetmedi. Tarafların hiçbir şekilde umurlarında olmadık. Otelin eski genel müdürü, avukatı, herkesin alacağına daha işten ayrılmadan vaat ettiler. İşten çıkardıktan sonra ne hikmetse hiçbirini piyasada bulamadık. Çünkü hepsi kaçmıştı. Biz turizm emekçileri olarak sayın bakanımıza da konuyu ilettik ama olumlu yanıt alamadık. Hangi kapıya başvurduysak yüzümüze kapandı. Bu eylem son bulmayacak, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere insanların haklarını nasıl yediklerini anlatacağız. Titanic grubuna da bunca insanın ahını almamayı tavsiye ederim diye konuştu.
Alacaklı işçi sayısının 350-400 civarında, alacak miktarının da 16 milyon TL olduğunu da belirten Baban, Bu bir Titanic grup, otel işleten bir firma için çok komik bir rakam. Çok basit bir şekilde çözülebilecekken, çok insana insani olarak dokunulabilecekken, haklarını istiyorlar, hakkından fazlasını isteyen kimse yok, yıllarca emeğini verdiler ama maalesef bir sonuç alınamadı. Sesimizi duyurmak istiyoruz dedi.
Eyleme katılan işçiler ve alacaklı esnaf, maaşları ve alacaklarını alamadıkları için icralık oldukları, evlerine ekmek götüremedikleri hatta ailelerin dağılma aşamasına geldiğinden yakındı.
Telman İsmailov,Antalya,Titanic