ANTALYA Marinada demirli teknedeki yangın büyümeden söndürüldü

Marinada demirli teknedeki yangın büyümeden söndürüldüANTALYA'da, marinada demirli teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

17.05.2020 00:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:11
Marinada demirli teknedeki yangın büyümeden söndürüldü
ANTALYA'da, marinada demirli teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki Setur Marina'da çıktı. Marinada demirli ticari faaliyet yürüten teknede, bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın demirli diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.
Tekne karaya çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangının nasıl çıktığını belirlemek için çalışma başlattı. ANTALYA Marinada demirli teknedeki yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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