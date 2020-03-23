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ANTALYA Market alışverişini drone ile yapıyor

Market alışverişini drone ile yapıyorAntalya'nın Serik ilçesinde yaşanan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini koronavirüsten korumak için, evden çıkmadan market alışverişini drone ile yapıyor.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:02
Market alışverişini drone ile yapıyor
Antalya 'nın Serik ilçesinde yaşanan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini koronavirüsten korumak için, evden çıkmadan market alışverişini drone ile yapıyor.
Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar hem kendilerini korumak, hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretiyor. Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini koronavirüsten korumak için evden çıkmadan market alışverişini drone ile yapıyor.
'Evde kal' çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için bu fikri bulduğunu anlatan Hasan Kurt, "Ben drone'u hobi amaçlı kullanıyorum. Koronavirüsten dolayı devletimizin 'dışarı çıkmayın' önerisinden sonra drone ile ayışveriş fikri aklıma geldi. Marketten alacağım malzemeleri drone'la taşıyorum" dedi. Market sahibi ile drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce şakalaştıklarını belirten Kurt, "Bakkal bana, 'Ağabey sen kendin niye geliyorsun. Gönder drone'u biz geriye göndeririz' diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğundan, gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. İş zaruriyet boyutuna gelince yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.
Market sahibi İbrahim Çetin ise "Halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz, diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. İnşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu. ANTALYA Market alışverişini drone ile yapıyor

Kaynak: DHA

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ANTALYA Market alışverişini drone ile yapıyor
Etiketler : Hasan Kurt, Antalya, Güncel

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