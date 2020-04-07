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ANTALYA Maske uyarısından kavga çıktı, masa sandalye havada uçtu

Maske uyarısından kavga çıktı, masa sandalye havada uçtuAntalya'da bir fırına maskesiz girmek isteyen ancak işletme sahibinin uyarısı üzerine saldıran 4 şüpheli ne sosyal mesafe ne de maske kuralını tanıdı.

07.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:33
Maske uyarısından kavga çıktı, masa sandalye havada uçtu
Antalya 'da bir fırına maskesiz girmek isteyen ancak işletme sahibinin uyarısı üzerine saldıran 4 şüpheli ne sosyal mesafe ne de maske kuralını tanıdı. Sandalye ve masaların devrilip demir çubukların kullanıldığı kavga güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Olay, Kepez ilçesi Habipler mahallesindeki bir fırında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Fırına girmek isteyen 4 kişilik bir grubun maskesiz olduğunu fark eden işletme sahibi Cihan Deniz, grubu maske takmaları yönünde uyardı. Uyarıya küfürlü konuşarak karşılık veren grupla Deniz arasında tartışma çıktı. Grup daha sonra işletmeden ayrılıp yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak tekrardan işletmeye geldi. Bu defa yanlarında getirdikleri demir çubuklarla hem işletme sahibi hem de çalışanlara saldıran grupla işletme sahibi arasında çıkan kavgada sosyal mesafe kuralı kalmadı, müşteriler de arada kaldı. Sandalye, masa ve girişteki çiçek saksıları ile çöp kovasının havada uçuştuğu kavgada işletme sahibi Cihan Deniz de bacağından bıçakla yaralandı.
Müşterilerin araya girmesiyle birlikte ayrılan taraflardan kavgayı başlatan 4 kişilik grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cihan Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri 4 kişiyi daha sonra gözaltına alarak ifadeleri için polis merkezine götürdü.
'AİLELERİYLE GELİP ÖZÜR DİLEDİLER'
Olayın ardından kavgaya karışan 4 kişilik grubun yakınları işletmeye gelerek Cihan Deniz'den özür dileyip olayın büyümemesi ricasında bulundu. Şikayetçi olmadığını ancak yaşananların kendilerinden kaynaklı bir durum olmadığını ifade eden Cihan Deniz, 'Biz maske kuralını en sıkı şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Buna rağmen gelip böyle karşı çıkanlar ve olayı kavga boyutuna getirenler oluyor. Keşke yaşanmasaydı ancak 4 kişinin aile büyükleri gelip özür dilediler konuyu kapattık" dedi.
KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay ise işletmenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde işletme sahibi Cihan Deniz'in işletme önünde oturduğu ve o sırada 4 kişinin gelip içeri girmek istediği ve bir anda Deniz'in üzerine yürüdüğü görülüyor. Şüphelilerden birinin girişte bulunan masa ve sandalyeyi yere atılıp daha sonra sandalye ile işletme sahibine vurması bir diğer şüphelinin ise araçtan aldığı uzun demir çubuğu sağa sola savurması görüntülere yansıdı. ANTALYA Maske uyarısından kavga çıktı, masa sandalye havada uçtu

Kaynak: DHA

Etiketler: Cihan Deniz, Antalya, Kepez, kavga, Güncel

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ANTALYA Maske uyarısından kavga çıktı, masa sandalye havada uçtu
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