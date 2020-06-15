ANTALYA Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı

Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafıKoronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, gerekli önlemlerin alınmasıyla bugün açıldı.

15.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:40
Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, gerekli önlemlerin alınmasıyla bugün açıldı. Nikah karelerine, maskeli ve sosyal mesafeli hatıra fotoğrafları yansıdı.
Koronavirüs nedeniyle bir süre önce kısıtlama getirilen nikah salonları tekrar açıldı. Gerekli önlemler alınan salonlara gelen az sayıda davetli, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Dezenfekte edilen salonlara çiftler ve davetliler, maske ile alınıyor. Nikah öncesinde görevliler tarafından çiftin, şahitlerin ve nikah memurunun elleri dezenfekte ediliyor. Nikahın ardından çekilen hatıra fotoğrafları da maskeyle çekiliyor. İlk gün Muratpaşa Belediyesi'nde bir saatte 4 nikah kıyıldı. Hayatlarını birleştiren matematik öğretmeni Mervenur Çayırlı ve pilot Abdüsselam Hafızoğlu'nun nikahına gelen konuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Çift, nikahın ardından aileleriyle maskeli ve sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektirdi. Bugün için aslında düğün planladıklarını ancak yapamadıklarını söyleyen Abdüsselam Hafızoğlu, "Aslında bu tarih için düğün planlamıştık. 2 farklı düğün yapacaktık. Pandemi dolayısıyla mecburen kasım ayına erteledik. Bu şekilde devam ederse kasım ayında da düğün yapamayacağız. Her şeye rağmen mutluyuz. Bir süre sandık açıldığında maskeli nikah fotoğraflarımızı görünce ne düşünülecek çok merak ediyorum" dedi.
Mervenur Hafızoğlu ise "Hüzünlü geçiyor, nikahımıza yakınlarımız ve en yakın arkadaşlarımız gelemedi. Karantinanın ardından maskeyle de olsa bu anı yaşamak bizim için olumlu oldu. Çok mutluyuz. Bizim için değişik bir anı oldu" diye konuştu. ANTALYA Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Haber
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan’dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Haberler››Güncel››ANTALYA Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, restorasyonu süren camileri inceledi - Haber 15:37: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Haber 15:35: 3'ü kamu görevlisi 5 kişi define araraken yakalandı - Haber 15:35: Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haber 15:35: Vali Demirtaş'tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" uyarısı - Haber 15:25: Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek - Haber 15:03: İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Haber 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber 14:32: Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti - Ekonomi