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ANTALYA-Mehterden emniyet personeline konser

Mehterden emniyet personeline konserKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı hafta sonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için konser verdi.

06.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:39
Mehterden emniyet personeline konser
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı hafta sonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için konser verdi.
Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan emniyet çalışanları için konser verdi. Mehter takımı, hafta sonu Korkuteli- Antalya karayolu Datköy kontrol noktasında çalışan emniyet personeline konser verdi. Mehter takımını ilçe merkezindeki 8 mahalle muhtarı da yalnız bırakmadı. Maske ve eldivenlerle konser veren mehtere, emniyet personeliyle yoldan geçen vatandaşlar da eşlik etti.
Diğer yandan Kargalık ve İmrahor mahallelerindeki konserin ardından mehter konserleri de son buldu. ANTALYA-Mehterden emniyet personeline konser

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Güncel

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ANTALYA-Mehterden emniyet personeline konser
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