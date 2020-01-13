Haberler » Güncel » Antalya merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber

Antalya merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı

Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattıANTALYA'da, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen alkollü Mehmet P.'nin ceketi de sıkıştı.

13.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:18
Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı
ANTALYA'da, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen alkollü Mehmet P.'nin ceketi de sıkıştı. Çevredekiler tarafından ceket çıkarılırken, Mehmet P. uzun uğraşlara rağmen yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine verildi. Mehmet P., ekiplerin çabasıyla kaldırıldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Can K. ile bir süre alkol alan Mehmet P. evine gitmek için Yener Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinden karşıya geçmek için yürüyen merdivene bindi. Mehmet P., ineceği sırada dengesini kaybederek düştü bu sırada da ceketi yürüyen merdivene sıkıştı. Mehmet P.'nin düştüğünü gören çevredekiler, çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca Mehmet P.'nin ceketi üstünden çıkarıldı. Mehmet P. yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen Mehmet P., ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplere küfür eden Mehmet P. kusmaya başladı. Mehmet P., uzun süren çabanın ardından yattığı yerde kaldırıldı.
Can K. "Arkadaşım düşmek üzereyken tutmaya çalıştım ancak başarılı olmadım. Ne olduğunu anlayamadım birden düşünce ceketi sıkıştı" dedi.
Çevredekilerinin yardımıyla ceketini alan Mehmet P., bir süre dinlendikten sonra arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.
Antalya merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı

Muratpaşa, ulusoy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:50  MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu (2) - Haber
22:50  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan milli futbolcu Demiral'e geçmiş olsun telefonu - Haber
22:48  Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - BALIKESİR - Haber
22:48  Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haber
22:46  Ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
20:38  Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
13.01.2020 22:58:33