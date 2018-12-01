Antalya Merkez ve 8 İlçede Kış Lastiği Aranmayacak

Antalya
kent merkezi ve 8 ilçede 1 Aralık
2018 ile 0 1 Nisan
2019 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği aranmayacağı belirtildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık ile diğer yılın 1 Nisan'ı arasında kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Yapılacak trafik denetimlerinde, Antalya şehir merkezi ile Kaş, Demre
, Finike
, Kemer
, Serik, Manavgat
, Alanya
ve Gazipaşa
ilçelerimizde ve bu ilçelerimiz arasındaki yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda 1 Nisan 2019 tarihine kadar kış lastiği aranmaması Antalya Valiliğince uygun görülmüştür" denildi. - ANTALYA
Antalya Emniyet Müdürlüğü,1 Nisan,Aralık,Antalya
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:12