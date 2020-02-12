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Antalya merkezli 3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda sahte belgeler ile kaçak yollardan yurt dışına göçmen şahısları gönderdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

12.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:28Antalya merkezli 3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
merkezli 3 ilde yapılan operasyonda sahte belgeler ile kaçak yollardan yurt dışına göçmen şahısları gönderdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Değişik tarihlerde Antalya Havalimanı'ndan sahte belgeler ile kaçak yollardan yurt dışına göçmen şahısları gönderdikleri iddia edilen organizatörlerin yakalanmaları amacıyla Antalya merkezli ve Ankara illerinde 07 Şubat günü yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Göçmen Kaçakçılığı olaylarının organizatör şahıslardan olan İstanbul'da 3 şahıs, Ankara'da 2 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ev ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda suç unsuru malzeme olarak 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest kalırken, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı, bir şahıs tutuklandı. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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