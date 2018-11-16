16 Kasım 2018, 16:36

Antalya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Antalya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve ifadelerde adı geçen 3 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı tespit edilen 7 şahsın yakalanması için Antalya merkezli Ankara, Sakarya ve Kütahya'da operasyon düzenledi.

9 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - ANTALYA Antalya
16 Kasım 2018 Cuma 16:36



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