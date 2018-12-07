Antalya Merkezli 5 İlde "Guten Morgen" Operasyonu

Antalya
merkezli 5 ilde "Guten Morgen" operasyonu
ANTALYA - Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla ülke geneline tatile gelen 20'ye yakın Alman turisti, 'Vergi borcunuz var, başınız belada' diyerek korkutup yaklaşık 750 bin Euro dolandırdığı öne sürülen 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona "guten morgen" adı verildi. Edinilen bilgiye göre, ülke geneline tatile gelen 25 Alman turist, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranılarak, " Türkiye
'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın" denildi. Çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatıran Almanlar, daha sonra durumdan şüphelenip, Almanya
'da polise başvurdu. Alman polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü
'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya'nın yanısıra İstanbul
, İzmir
ve Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp korkuttuklarını tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, dün sabah "guten morgen (günaydın) adını verdiğini operasyonla Antalya, İzmir, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Alman turistlerin yaklaşık 750 bin Euro dolandırıldığı öğrenildi.Öte yandan şüphelilerin ev ve çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.
Antalya
07 Aralık 2018 Cuma 13:12